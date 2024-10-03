افتتاح معرض "بلح إبريم" للفنان أحمد سليم الثلاثاء المقبل

يفتتح الدكتور وليد قانوس رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض “”بلح إبريم" للفنان أحمد سليم الثلاثاء المقبل.

أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن افتتاح معرض الفنان أحمد سليم تحت عنوان “بلح إبريم” في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024 بقاعة الباب فى دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 19 أكتوبر الجاري، على أن تكون مواعيد العمل من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 9 مساءً يومًا عدا يوم الجمعة.

الفنان أحمد سليم

حائز أحمد سليم على العديد من الجوائز والشهادات فى مجال فن التصوير الجدارى، كما انه فاز بالمركز الثانى والميدالية الفضية لمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار والبحث العلمي عام 2018.

وعمل سليم كمستشار لمركز فنون مصر بالهرم، كما أنه قام بتصميم وتنفيذ العديد من أعمال التصوير الجدارى والنحت البارز للمنشآت العامة والخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الديكور بالمسرح القومى بالقاهرة، كما أنه كان قوميسير ملتقى مراسم دندرة الأول للرسم والتصوير بقاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية في مايو عام 2024.