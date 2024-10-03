دوري أبطال أوروبا، مدرب ليل يكشف كواليس خطة عبور ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا، كشف برونو جينيسيو مدرب ليل الفرنسي، كواليس الخطة التي قادته للفوز على ريال مدريد بهدف دون رد، مساء الأربعاء في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وأكد جينيسيو عبر قناة (كانال بلس) "لقد وضعت الخطة، ولكن يبقى الأهم هو أداء الفريق، لأنني كنت بحاجة لدعم اللاعبين، وفي مواجهة فريق مثل ريال مدريد يجب أن تقدم كل شيء بشكل مثالي".

وواصل المدرب الفرنسي "لقد قدمنا ​​أداء جيدا للغاية في الشوط الأول، وتسببنا لهم في الكثير من المشاكل قبل أن نعاني أكثر في الشوط الثاني، لكننا كنا كتلة واحدة، وكانت أمسية رائعة".



وكشف "لقد استفدنا كثيرا من المباراة الماضية للريال ضد أتلتيكو مدريد، لقد لعبنا بقوة في أجزاء معينة في الملعب وتركنا لهم الكرة بعكس عادتنا، وركزنا الضغط في مناطق معينة، ونجحت الخطة بشكل مثالي".

وأختتم جينيسيو تصريحاته "سيناريو المباراة كان مثاليا، سجلنا قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وواجهنا صعوبة في الشوط الثاني، وهددوا مرمانا كثيرا لكن حارس مرمانا (لوكاس) قام بتصديات مؤثرة، والفوز كان مكافأة على المجهود الذي بذلناه".

مدرب ليل يحقق إنجازا تاريخيا

وحقق برونو جينيسيو مدرب فريق ليل إنجازا تاريخيا بالفوز الثمين على ريال مدريد بهدف دون رد، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وسلطت شبكة "أوبتا" الضوء على إنجاز جينيسيو بالفوز على الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد.

وأشارت إلى أن هناك 3 مدربين فقط فازوا على الإسباني بيب جوارديولا والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي كارلو أنشيلوتي في المسابقات الأوروبية.

وأوضحت أن القائمة تضم الأرجنتيني دييجو سيميوني والألماني يورجن كلوب، وأخيرا الفرنسي برونو جينيسيو.

وحقق ليل الفوز بهدف سجله الكندي جوناثان دافيد من ركلة جزاء في الشوط الأول.