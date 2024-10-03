مدرب ليل الفرنسي يدخل قائمة مميزة بعد إسقاط ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا، حقق برونو جينيسيو مدرب فريق ليل إنجازا تاريخيا بالفوز الثمين على ريال مدريد بهدف دون رد، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وسلطت شبكة "أوبتا" الضوء على إنجاز جينيسيو بالفوز على الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد.

3 مدربين فقط فازوا على جوارديولا

وأشارت إلى أن هناك 3 مدربين فقط فازوا على الإسباني بيب جوارديولا والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي كارلو أنشيلوتي في المسابقات الأوروبية.



وأوضحت أن القائمة تضم الأرجنتيني دييجو سيميوني والألماني يورجن كلوب، وأخيرا الفرنسي برونو جينيسيو.

وحقق ليل الفوز بهدف سجله الكندي جوناثان دافيد من ركلة جزاء في الشوط الأول.