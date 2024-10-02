تشكيل ليل الرسمي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن جينيسيو برونو مدرب فريق ليل الفرنسي تشكيل فريقه أمام نظيره ريال مدريد في المباراة المقرر أن تجمع بينهم اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا، اليوم الأربعاء، على نظيره ليل الفرنسي، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب "بيار موروا".

تشكيل ليل أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، إيدر ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، تشواميني.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، اندريك، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا

تذاع ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفاز ريال مدريد في الجولة الأولى ضد شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين أن ليل تعرض للخسارة أمام سبورتينج بهدفين دون رد.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.