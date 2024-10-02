دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يسقط أمام ليل بهدف (صور)

فاز فريق ليل الفرنسي على ريال مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب "بيار موروا".

وسجل جوناثان دايفيد هدف الفوز لصالح فريق ليل في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع بالشوط الأول من ركلة جزاء.

تشكيل ليل أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، إيدر ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، تشواميني.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، اندريك، فينيسيوس جونيور.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.