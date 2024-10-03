حريق بشركة خاصة فى سوهاج والحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة عليه

تمكنت وحدة الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق داخل شقة مستغلة شركة خاصة وإخماده، أخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

إخطار بنشوب حريق بشركة خاصة

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه من الرائد شريف عبدالمحسن رئيس مباحث قسم ثان من نشوب حريق بغرفة داخل شقة مستغلة “شركة خاصة” ملك “محمد ع م ر”، 31 عام- مالك الشركة ومقيم قسم طهطا وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات والتلفيات احتراق “بعض الأثاثات بالغرفة”.

التحقيقات تكشف الماس الكهربائي وراء نشوب الحريق ونفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفاد المالك بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

