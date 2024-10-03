الحركة المدنية تعقد مؤتمر "من العبور إلى الطوفان وتحديات مواجهة إسرائيل"

تعقد أحزاب الحركة المدنية التى تضم 12 حزبا سياسيا مؤتمرا بعنوان من العبور الى الطوفان وتحديات المواجهة مع العدو الإسرائيلى، وذلك الأحد المقبل الموافق 6 أكتوبر الجاري، فى السادسة والنصف مساء بمقر حزب المحافظين بجاردن سيتى.

محاور مؤتمر أحزاب الحركة المدنية

ويناقش المؤتمر عدد من المحاور المهمة على رأسها الجرائم الاسرائيلية التى ترتكب منذ نصر أكتوبر 1973 حتى الآن والاصرار الاسرائيلى على تجاهل الاعراف والمواثيق الدولية وارتكاب جرائم الحرب والإبادة دون محاسبة فى ظل وجود الراعى الامريكى الذى دائما ما يستخدم حق الفيتو ضد أى قرار يدين اسرائيل بالاضافة الى ذلك ستتضمن المناقشات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ثم اتساع النطاق لتشمل لبنان بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبنانى حسن نصر الله فضلا عن كيفية مواجهة العدوان الاسرائيلى.

يذكر ان أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، كانت نظمت اجتماعا هاما لمناقشة أبرز القضايا على الساحتين المحلية والدولية.

مدحت الزاهد رئيسا لمجلس أمناء الحركة المدنية



واتفق الحضور بعد انتهاء الدورة الاولى لرئاسة مجلس أمناء الحركة المدنية برئاسة جميلة اسماعيل رئيس حزب الدستور، على اختيار مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رئيسا لمجلس الأمناء لدورة جديدة تستمر لمدة ٦ شهور مقبلة.

ووجه مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية الشكر لـ جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور على ما قدمته للحركة المدنية خلال فترة رئاستها.