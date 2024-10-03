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ميسي يعتلي عرش الأكثر تتويجا بالألقاب.. أسطورة الأرجنتين يضيف البطولة رقم 46.. وإنتر ميامي "وش السعد" على البرغوث

ميسي, فيتو
ميسي, فيتو

حفر ليونيل ميسي اسمه في سجلات التاريخ بتوسيع رقمه القياسي العالمي كأكثر لاعب تتويجًا بالألقاب على مر العصور، بفوزه بالبطولة الـ 46 في مسيرته بعدما حصد بطولة درع المشجعين مع إنتر ميامي الأمريكي.

وتوج الأسطورة الأرجنتينية مع الأندية بعدد (40 لقبا) كالتالي: 

مع برشلونة توج بـ 35 لقب: (10 دوري - 7 كأس الملك - 8 سوبر إسباني - 4 دوري أبطال أوروبا - 3 سوبر أوروبي - 3 كأس عالم للأندية).

مع باريس سان جيرمان توج بـ 3 ألقاب (2 دوري فرنسي - 1 كأس الأبطال الفرنسي).

مع إنتر ميامي توج ب2 لقب (كأس الدوريات - درع المشجعين).

بينما توج ميسي مع الأرجنتين  بـ 6 ألقاب وهي:

(2 كوبا أمريكا - 1 كأس العالم - 1 كأس الفيناليسيما - 1 كأس العالم تحت 17 عاما - 1 ذهبية الأولمبياد).

عدد بطولات ميسي مع الأندية والأرجنتين 

الدوري الإسباني: 10 بطولات أعوام ( 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19)

الدوري الفرنسي 2 لقب ( 2021-2022, 2022-2023 )

كأس ملك إسبانيا 7 بطولات ( 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21 )

السوبر الإسباني 8 بطولات  ( 2005-06, 2006-07, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2016-17, 2018-19 )

السوبر الفرنسي 1 ( 2022 )

كأس الدوريات الأمريكية 1 (2023 )

درع المشجعين 1 (2024)

دوري أبطال أوروبا 4 ألقاب (2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15)

كأس السوبر الأوروبي 3 بطولات ( 2009, 2011, 2015)

كأس العالم للأندية 3 بطولات  (2009, 2011, 2015)

كأس العالم للشباب 1 ( 2005 )

الأولمبياد 1 ( 2008 )

كوبا أمريكا 2 (2021, 2024 )

فيناليسيما 1 ( 2022 )

كأس العالم 1 ( 2022 )

 

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