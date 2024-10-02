ميسي يعود لقائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا بتصفيات كأس العالم 2026

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا، ضمن تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية يومي 11 أكتوبر و16 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة المنتخب الأرجنتيني عودة النجم ليونيل ميسي بعدما غاب عن معسكر سبتمبر، وذلك بعد إصابته في نهائي كوبا أمريكا ضد كولومبيا.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الأول في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن كولومبيا صاحب المركز الثاني.

قائمة الأرجنتين

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي (مارسيليا)، خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، والتر بينيتيز (أيندهوفن).

خط الدفاع: نويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، كريستيان روميرو (توتنهام)، ليوناردو باليردي (مارسيليا)، جيرمان بيزيلا (ريفر بليت)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، ماركوس أكونيا (ريفر بليت)، نيكولاس تاليافيكيو (ليون).

وسط الملعب: لياندرو باريديس (روما)، أليكسيس ماك أليست (ليفربول)، رودريجو دي باول (أتلتيكو مدريد)، إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، إنزو فيرنانديز (تشيلسي)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، تياجو ألمادا (بوتافوجو).

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس)، نيكو باز (كومو)، باولو ديبالا (روما)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، فالانتين كاربوني (مارسيليا).