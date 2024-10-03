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رياضة

ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب درع المشجعين

ميسي يقود إنتر ميامي،
ميسي يقود إنتر ميامي، فيتو

قاد ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لاقتناص لقب "درع المشجعين" بالدوري الأمريكي، بعد الفوز على كولومبوس كرو بنتيجة "3-2"، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

وسجل النجم الأرجنتيني ميسي هدفين، وأضاف زميله لويس سواريز الهدف الثالث، ليحقق إنتر ميامي انتصارًا كبيرا، وينال لقب "درع المشجعين" للمرة الأولى في تاريخه في اللقاء الذي أقيم في كولومبوس بأوهايو.

أهداف مباراة إنتر ميامي  ضد كولومبوس كرو 

وتقدم ميسي بالهدف الأول في الدقيقة الـ45، بعد تمريرة من قبل جوردي ألبا، إذ نجح ميسي في الاستحواذ على الكرة، ليسكنها في المرمى على يمين الحارس.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل النجم الأرجنتيني الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة، على يمين الحارس، واستغل لويس سواريز خطأ فادحًا من قبل حارس كولومبوس، ونجح في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة الـ47.

وجاءت ثنائية كولومبوس عن طريق دييغو روسي في الدقيقة الـ46، وكوتشو هيرنانديز في الدقيقة الـ61.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 68 نقطة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الأمريكي، بينما توقف رصيد كولومبوس عند النقطة الـ57، في المركز الثاني.

وتمنح جائزة درع المشجعين سنويًّا للفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في الموسم العادي، وبعد لقب كأس الدوريات الصيف الماضي، يعد هذا هو اللقب الثاني لإنتر ميامي.

وبهذا اللقب اقتنص ميسي، لقبه الـ46 في تاريخه، رغم غيابه عن 18 مباراة من أصل 31 مباراة في الموسم العادي لميامي؛ بسبب الإصابات أو الالتزامات مع منتخب بلاده، حيث سجل 17 هدفًا، وصنع 15.

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