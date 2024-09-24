بالأرقام، هل رحيل ميسي يؤثر علي اقتصاد الدوري الأمريكي؟

كشفت تقارير صحفية، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يعتزل مع فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي، وسيخوض تجربة أخرى جديدة بعد نهاية عقده الذي ينقضي مع فريق ولاية فلوريدا في ديسمبر 2024.

ميسي أحدث تغييرا اقتصاديا في إنتر ميامي الأمريكي

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، ويمكن القول إن الصفقة أحدثت تغييرًا جذريًا على مستوى الاقتصاد الرياضي الأمريكي، وقفزت به إلى أعلى المستويات في كل تاريخه.

أسهم ميسي مباشرة في ازدهار الدوري الأمريكي، من حيث زيادة أعداد المشاهدات التليفزيونية وأسعار التذاكر ومبيعات القمصان، وغيره من النواحي الاقتصادية، ومع ذلك لا ينوي اللاعب الاستمرار كثيرًا مع إنتر ميامي.

فالإضافة الرياضية التي قدمها ميسي لفريق إنتر ميامي وارتقاؤه بكرة القدم في بلد معروف بولائه المطلق الموروث لكرة السلة والبيسبول وكرة القدم الأميركية، فمثلا قفزت أسعار تذاكر فريق إنتر ميامي بنسبة 700% لدى وصول ميسي مباشرة، كما زادت الاشتراكات في منصة "آبل" في أول شهر لانضمامه للنادي.

وبعد أيام فقط من الظهور الأول بقميص إنتر ميامي، انهالت عقود الرعاية التجارية والاستثمارية على النادي، وضخت مؤسسة أريس مانجمنت كورب مبلغ 75 مليون دولار إضافية، لتصل استثماراتها الإجمالية بالنادي إلى 225 مليون دولار.

في حين بات قميص ميسي الأعلى مبيعًا في تاريخ كرة القدم الأمريكية بإيرادات غير مسبوقة، والمثير أنّ 89% من المشترين عملاء جُدد، مما يفسر كيف ساعد البرغوث في انتشار رقعة مشجعي اللعبة على أرض الواقع؟.

تأثير ميسي اقتصاد على الدوري الأمريكي

لكن الحقيقة أن اللاعب لم يُحدث تغييرات فحسب، بل هز أركان اللعبة بالفعل وارتقى بكرة القدم الأمريكية إلى مكان آخر، فهو علامة تجارية متحركة، أينما ذهب، تتبعه الأرباح، فقد دشنت "آبل" عقد رعاية مع الدوري الأمريكي بقيمة 250 مليون دولار لمدة 10 سنوات، في أكبر وأهم عقد في تاريخ البلاد على الإطلاق.

وحسب خافيير أسينسي، المدير التنفيذي للعمليات في إنتر ميامي، يرجح أن يحقق النادي الموسم الحالي (2024) أرباحًا تتجاوز 200 مليون دولار، بزيادة نسبتها 60% عن الموسم السابق، و4 أضعاف موسم 2022، بينما تقدر منصة سبورتيكو قيمة النادي حاليًا بـ1.1 مليار دولار، مُحققًا زيادة ضخمة قدرها 74% عن العام الماضي.

فيلم تفاعلي بالذكاء الاصطناعي عن ميسي

وباستثمارات قدرها 50 مليون دولار، تعاونت مؤسستا بريمو إنترتينمينت ومومنت فاكتوري لإنتاج فيلما تفاعلي بالذكاء الاصطناعي عن مسيرة ميسي الاحترافية، من صباه حتّى فوزه بكأس العالم 2022، تحت مسمى "تجربة ميسي.. حلم أصبح حقيقة".

حيث بيع آلاف التذاكر بالعرض الأول الذي جرى في قاعة (Hangar at Regatta Harbor) بمدينة ميامي في أبريل الماضي، قبل أن ينطلق في جولات إلى باقي العالم عبر 150 مدينة، ومن المتوقع أن تحقق كل جولة أرباحا تربو على 3 ملايين دولار، مما يعني عوائد إجمالية بما يقارب نصف مليار دولار.

تأثير ميسي على اقتصاد مدينة ميامي

وصاحبَ انتقال ميسي إلى إنتر ميامي عدّة أحداث متلاحقة زادت من قوة المدينة اقتصاديًا ورياضيًا ووضعتها على الخارطة العالمية، ففضلًا عن أنّها إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم 2026.

كما استضافت ميامي مباريات كأس كوبا أميركا صيف 2024، وقدّرت دراسة من مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي) أنّ كل مدينة مستضيفة للمونديال ستشهد صافي أرباح إضافيا بمبلغ قد يصل إلى 480 مليون دولار.

أضرار اقتصادية منتظرة بعد رحيل ميسي

كما من شأن رحيل أفضل لاعب في العالم 8 مرات، عن إنتر ميامي أن يلحق أضرارًا اقتصادية بمسابقة الدوري الأمريكي وتعيد أضواءه خافتةً، لا سيما على مستوى عقود البث التليفزيوني والرعايات التجارية، وهي معضلة تؤرق المسؤولين بالفعل.

ميسي لن يعتزل مع إنتر ميامي وسينتقل لفريق طفولته

وفق صحيفة ميرور البريطانية، لن يعتزل ميسي مع إنتر ميامي، ويخطط للاعتزال مع فريق طفولته، نيولز أولد بويز الأرجنتيني، حيث تحدث اللاعب الأعسر في مناسبات سابقة عديدة عن ولعه باللعب مجددًا مع فريق طفولته.