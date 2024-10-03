الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

تشكيل لجنة عليا لفحص ملفات مستحقي العفو الرئاسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

شكلت وزارة الداخلية، لجنة عليا لفحص ملفات مستحقي العفو الرئاسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر  تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 427 لسنة 2024؛فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2024 ميلادية

وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

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لجنة فحص ملفات مستحقي العفو الرئاسى

وتعمل اللجنة المشكلة على فحص ملفات مستحقى العفو عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفـال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2024 ميلادية، بالنسبة إلى الفئات التالية: أولًا - المحكوم عليهـم بالسجن المؤبـد إذا كـانت المدة المنفذة حتى 6/10/2024 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المـادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيـًا - المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل 6/10/2024 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.

وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

شروط العفو الرئاسى

يُشترط للعفو عن المحكوم عليه:أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه.

ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم.

سداد كافة الالتزامات المالية عليه.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى نصر اكتوبر شروط العفو الرئاسي قطاع الحماية المجتمعية

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