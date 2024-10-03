ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية، 7 أندية بالصدارة

ترتيب دوري أبطال أوروبا، تصدرت 7 أندية بالعلامة الكاملة ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في أول مباراتين حتى الآن وهم بوروسيا دورتموند وبريست وبنفيكا وباير ليفركوزن وليفربول وأستون فيلا ويوفنتوس.

بينما تذيل ترتيب دوري الأبطال 8 أندية بدون رصيد حتى الآن فرق ميلان ولايبزيج وجيرونا وشتورم جراتس والنجم الأحمر وسالزبورج وسلوفان ويونج بويز.



ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية



1 بوروسيا دورتموند، 6 نقاط.

2 بريست، 6 نقاط.

3 بنفيكا، 6 نقاط.

4 باير ليفركوزن، 6 نقاط.

5 ليفربول، 6 نقاط.

6 أستون فيلا، 6 نقاط.

7 يوفنتوس، 6 نقاط.

8 مانشستر سيتي، 4 نقاط.

9 إنتر ميلان، 4 نقاط.

10 سبارتا براج، 4 نقاط.

11 أتالانتا، 4 نقاط.

12 سبورتينج لشبونة، 4 نقاط.

13 آرسنال، 4 نقاط.

14 موناكو، 4 نقاط.

15 بايرن ميونخ، 3 نقاط.

16 برشلونة 3 نقاط.

17 ريال مدريد 3 نقاط.

18 ليل، 3 نقاط.

20 باريس سان جيرمان 3 نقاط.

21 كلوب بروج 3 نقاط.

22 فينورد 3 نقاط.

23 أتلتيكو مدريد 3 نقاط.

24 أيندهوفن، نقطة.

25 شتوتجارت، نقطة.

26 بولونيا، نقطة.

27 شاختار، نقطة.

28 دينامو زغرب نقطة.

29 لايبزيج، بدون رصيد.

30 جيرونا، بدون رصيد.

31 شتورم جراتس، بدون رصيد.

32 ميلان، بدون رصيد.

33 ريد ستار، بدون رصيد.

34 سالزبورج، بدون رصيد.

35 سلوفان براتيسلافا، بدون رصيد.

36 يونج بويز، بدون رصيد.

نتائج مباريات الجولة الثانية من دورى أبطال أوروبا

جيرونا 2 – 3 فينورد

شاختار 0 – 3 أتالانتا

ليل 1 – 0 ريال مدريد

ليفربول 2 – 0 بولونيا

أستون فيلا 1 – 0 بايرن ميونخ

لايبزيج 2 – 3 يوفنتوس

بنفيكا 4 – 0 أتلتيكو مدريد

دينامو زغرب 2 – 2 موناكو

شتورم جراتس 0 – 1 كلوب بروج

ريد بول سالزبورج 0 – 4 ستاد بريست

شتوتجارت 1 – 1 سبارتا براج

سلوفان براتيسلافا 0 – 4 مانشستر سيتي

إنتر ميلان 4 – 0 النجم الأحمر

بوروسيا دورتموند 7 – 1 سيلتك

برشلونة 5 – 0 يونج بويز

باير ليفركوزن 1 – 0 ميلان

أرسنال 2 – 0 باريس سان جيرمان

آيندهوفن 1 – 1 سبورتنج لشبونة

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.