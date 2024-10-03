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رياضة

فوز ليفربول وسقوط الريال والبايرن، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، اختتمت اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

شاختار دونيستك (0) - (3) أتالانتا

جيرونا (2) - (3) فينورد

لايبزيج (2) - (3) يوفنتوس

شتورم جراتس (0) - (1) كلوب بروج

ليفربول (2) - (0) بولونيا

ليل (1) - (0) ريال مدريد

دينامو زغرب (2) - (2) موناكو

أستون فيلا (1) - (0) بايرن ميونخ

بنفيكا (4) - (0) أتلتيكو مدريد

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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