آرسنال يلاحق ريال مدريد في سباق نظافة الشباك

حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزا ثمينا على ضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين دون رد، أمس الثلاثاء، في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

رقم آرسنال المميز في الصلابة الدفاعية

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن الفريق اللندني نجح في الخروج بشباك نظيفة للمرة الـ17 في 32 مباراة خاضها بمختلف البطولات عام 2024.

وأضافت: "هذا أفضل سجل تهديفي لفريق من البريميرليج هذا العام، والثاني على مستوى فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بعد ريال مدريد، الذي حافظ على نظافة شباكه في 18 مباراة".

وشهدت المباراة تسجيل الإنجليزي بوكايو ساكا الهدف الثاني من ركلة حرة خادعة، وهو أول هدف للجانرز في البطولة من ركلة ثابتة منذ نحو 22 عاما.

وأشارت إلى عدم تسجيل المدفعجية لهدف من ركلة حرة، منذ أن فعلها تييري هنري ضد روما في نوفمبر 2002.

وانتظر آرسنال 143 مباراة في المسابقة، للوصول إلى شباك منافسيه بركلة حرة.