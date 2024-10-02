ترتيب دوري أبطال أوروبا، تقام اليوم الأربعاء 9 مباريات في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا على رأسها مباراة ليفربول وبولونيا، ريال مدريد وليل، بايرن ميونخ وأستون فيلا، إلى جانب يوفنتوس ولايبزيج.

وشهد أمس الثلاثاء إقامة 9 مباريات في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وكان أبرزها برشلونة ويونج بويز، آرسنال وباريس سان جيرمان، مانشستر سيتي وسلوفان براتيسلافا، ميلان وباير ليفركوزن، إلى جانب إنتر ميلان والنجم الأحمر.



وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا ضد يونج بويز بخماسية نظيفة، بينما انتصر مانشستر سيتي على سلوفان براتيسلافا برباعية، واجتاز أرسنال خصمه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

كما حقق بوروسيا دورتموند فوزًا عريضًا على سيلتيك بنتيجة 7/1، وفاز إنتر ميلان على النجم الأحمر بنتيجة 4/0، بينما سقط ميلان أمام باير ليفركوزن بهدف دون رد.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم



1 بوروسيا دورتموند، 6 نقاط ( خاض مباراتين)

2 بريست، 6 نقاط. ( خاض مباراتين)

3 باير ليفركوزن، 6 نقاط. ( خاض مباراتين)

4 مانشستر سيتي، 4 نقاط. ( خاض مباراتين)

5 إنتر ميلان، 4 نقاط. ( خاض مباراتين)

6 سبارتا براج، 4 نقاط. ( خاض مباراتين)

7 سبورتينج لشبونة، 4 نقاط. ( خاض مباراتين)

8 آرسنال، 4 نقاط. ( خاض مباراتين)

9 بايرن ميونخ، 3 نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

10 برشلونة، 3 نقاط. ( خاض مباراتين)

11 أستون فيلا، 3 نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

12 ليفربول، 3 نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

13 يوفنتوس، 3 نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

14 ريال مدريد، 3 نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

15 بنفيكا، 3 نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

16 أتلتيكو مدريد، 3 نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

17 موناكو، 3 نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

18 باريس سان جيرمان، 3 نقاط. ( خاض مباراتين)

19 سيلتيك، 3 نقاط. ( خاض مباراتين)

20 أتالانتا، نقطة (لم يخض مباراته الثانية).

21 بولونيا، نقطة (لم يخض مباراته الثانية).

22 شاختار، نقطة (لم يخض مباراته الثانية).

23 آيندهوفن، نقطة.( خاض مباراتين)

24 شتوتجارت، نقطة. ( خاض مباراتين)

25 لايبزيج، بدون نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

26 شتورم جراتس، بدون نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

27 جيرونا، بدون نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

28 ليل، بدون نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

29 ميلان، بدون نقاط.( خاض مباراتين)

30 كلوب بروج، بدون نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

31 فينورد، بدون نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

32 النجم الأحمر، نقطة. ( خاض مباراتين)

33 دينامو زغرب، بدون نقاط (لم يخض مباراته الثانية).

34 سالزبورج، بدون نقاط. ( خاض مباراتين)

35 سلوفيان بارتيسلافا، بدون نقاط. ( خاض مباراتين)

36 يونج بويز، بدون نقاط. ( خاض مباراتين)

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



جيرونا ضد فينورد - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك ضد أتالانتا - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

شتورم جراتس ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساءً

لايبزيج ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

أستون فيلا ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

دينامو زغرب ضد موناكو - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 8 HD

ليفربول ضد بولونيا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

ليل ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

بنفيكا ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.