ضحية العشق الممنوع، كشف لغز مقتل خفير وإلقاء جثته داخل حظيرة مواشي بالدقهلية

كشفت الاجهزة الامنية في الدقهلية غموض العثور على جثمان خفير مقتولًا، وبه طعنة وضربة على الرأس، وملقى داخل حظيرة مواشي بمنزله بقرية أبو نور الدين التابعة لمركز الستاموني وذلك بعد 3 ساعات من ارتكاب الواقعة.

الزوجة وعشيقها وراء مقتل شخص في منزله

تبين أن وراء الواقعة زوجته الضحية وعشيقها، الزوجة تدعى "ف.م.م."، وتبلغ من العمر 33 عامًا، ربة منزل، وعشيقها و"م.ع.إ-" 20 عامًا- فلاح»، إذ اتفقا على التخلص منه بعد اكتشافه علاقتهما الآثمة.

ضبط الزوجة وعشيقها واعترفا بارتكاب الجريمة

تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني بالعثور على جثة شخص مقتولًا وملقى في حظيرة مواشي بقرية أبو نور الدين التابعة لدائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز، برئاسة المقدم محمد حبيب، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنها جثة للمدعو السيد عبد الباري حامد 46 عامًا، وتبين وجود طعنات بالجسم وضربه على رأسه بآلة حادة.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.