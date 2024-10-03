أستاذ علوم سياسية يكشف ما تخشاه أمريكا خلال الفترة الراهنة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة لديها موقف بائس وسلبي جدًا مما يحدث في المنطقة، فمن ناحية تتحدث على ضرورة عدم التصعيد من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ومن ناحية أخرى تقوم بإرسال الدعم العسكري لتل أبيب، مما يشعر الاحتلال بالطمأنينة.

استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إسرائيل

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المشهد” المذاع على قناة “تن”: دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يؤدي إلى قيامها بالمزيد من التصعيد في المنطقة، لافتًا إلي أنه لا يوجد استراتيجية أمريكية للتعامل مع تل أبيب بشكل واضح.

تصعيد إسرائيل ضد إيران



ولفت إلي أن التوقعات تشير إلى وجود رد من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، وهذا الرد قد يمتد إلى أذرع إيران في أماكن أخرى بخلاف لبنان.

خوف الولايات المتحدة من رد إسرائيل



وأشار إلى أن إسرائيل قد تقوم باستهداف منشاَت عسكرية أو بترولية إيرانية، خاصة وأن البترول مصدر الثروة الأساسي لطهران، وقد تقوم دولة الاحتلال بالتصعيد بشكل أكبر من خلال مهاجمة منشئات نووية إيرانية، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى رد إيراني، وبالتالي الدخول في دائرة الهجوم والهجوم المضاد، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة خلال الفترة الراهنة.