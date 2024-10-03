الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أستاذ علوم سياسية يكشف ما تخشاه أمريكا خلال الفترة الراهنة

إيران في مواجهة إسرائيل،
إيران في مواجهة إسرائيل، فيتو

 قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن  الولايات المتحدة لديها موقف بائس وسلبي جدًا مما يحدث في المنطقة، فمن ناحية تتحدث على ضرورة عدم التصعيد من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ومن ناحية أخرى تقوم بإرسال الدعم العسكري لتل أبيب، مما يشعر الاحتلال بالطمأنينة.

 

استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إسرائيل

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المشهد” المذاع على قناة “تن”: دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يؤدي إلى قيامها بالمزيد من التصعيد في المنطقة، لافتًا إلي أنه لا يوجد استراتيجية أمريكية للتعامل مع تل أبيب بشكل واضح.

 

تصعيد إسرائيل ضد إيران


ولفت إلي أن التوقعات تشير إلى وجود رد من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، وهذا الرد قد يمتد إلى أذرع إيران في أماكن أخرى بخلاف لبنان.

 

3 دول أوروبية تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: لن نقف مكتوفي الأيدي وردنا علي إيران سيكون حاسمًا

خوف الولايات المتحدة من رد إسرائيل


وأشار إلى أن إسرائيل قد تقوم باستهداف منشاَت عسكرية أو بترولية إيرانية، خاصة وأن البترول مصدر الثروة الأساسي لطهران، وقد تقوم دولة الاحتلال بالتصعيد بشكل أكبر من خلال مهاجمة منشئات نووية إيرانية، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى رد إيراني، وبالتالي الدخول في دائرة الهجوم والهجوم المضاد، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة خلال الفترة الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الولايات المتحدة إيران إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب

مواد متعلقة

معركة الـ 140 دقيقة، تفاصيل فرار قوات النخبة الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية (فيديو)

3 دول أوروبية تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران

خبير: إسرائيل تخفي الخسائر التي تعرضت لها في الهجوم الإيراني

الأكثر قراءة

من جميع الزوايا، شاهد هدف محمد صلاح العالمي في بولونيا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

هشام نصر يكشف طلبات زيزو المادية للبقاء في الزمالك

البحوث الفلكية تكشف حقيقة وقوع زلزال بجنوب القاهرة

ارتفاع أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق

مسلسل برغم القانون الحلقة 15، وليد يصل إلى ليلى وأكرم يختفي هو وأبناؤه

هشام نصر: راموس وافق على الانضمام إلى الزمالك وما زالت المفاوضات مستمرة

واشنطن تعلق على قرار إسرائيل إعلان جوتيريش "شخصا غير مرغوب فيه"

معركة الـ 140 دقيقة، تفاصيل فرار قوات النخبة الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية (فيديو)

منوعات

المزيد

توترات بين الأمير ويليام وشقيقه هاري بشأن مصير مجوهرات الأميرة ديانا

الإعصار هيلين يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون شخص بأمريكا

يأكل بإفراط، قط يفقد القدرة على المشى بسبب وزنه الزائد (فيديو)

دراسة تحذر من اتخاذ قرارات مصيرية قبل النوم لعدة أسباب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 2/10/2024

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري في أبو ظبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم السيف في المنام وعلاقته بالانتصار على الاعداء

المزيد
الجريدة الرسمية