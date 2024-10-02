3 دول أوروبية تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران

دعت كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا مواطنيها إلى مغادرة ايران بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل وتهديدات الأخيرة بالانتقام.

دول اوروبية تطالب مواطنيها بمغاردة ايران

ووفق "فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الألمانية في تحديث لتوصياتها "يُطلب من المواطنين الألمان مغادرة إيران" وكذلك عدم السفر إليها.

بدورها، قالت الخارجية الفرنسية عبر الموقع الإلكتروني لسفارتها في طهران "من المستحسن أن يغادر الفرنسيون المقيمون في إيران، الذين لديهم الإمكانية، البلاد مؤقتا بمجرد استئناف الحركة الجوية الدولية".

وأضافت "يُذكر أنه لا يزال من المستحسن أن يمتنع الفرنسيون غير المقيمين تماما عن الحضور إلى إيران.

أما بالنسبة لأولئك الموجودين هناك رغم كل شيء، فمن المستحسن الحد من تنقلهم وتجنب أي تجمعات ومغادرة الأراضي الإيرانية في أسرع وقت ممكن بمجرد فتح المجال الجوي".

كما أصدرت سويسرا توصية مماثلة داعية "السويسريين إلى مغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة، إذا بدا ذلك ممكنا وآمنا". وأضافت الخارجية السويسرية "لا يُنصح بالسفر إلى إيران".

إجلاء مواطنين بريطانيين



وأوردت وكالة رويترز عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قوله إن طائرة مستأجرة تقل مواطنين بريطانيين من لبنان غادرت البلاد، مضيفا أن من المزمع تسيير المزيد من هذه الرحلات في الأيام المقبلة.

وكتب لامي في منشور على منصة إكس "غادرت الآن أول رحلة طيران مستأجرة تقل مواطنين بريطانيين من لبنان".

وأضاف "قمنا بترتيب رحلة أخرى للغد، ورحلات أخرى خلال الأيام المقبلة ما دام هناك طلب وطالما كان ذلك آمنا".

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