الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبابي على الدكة، تشكيل ريال مدريد أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ليل الفرنسي، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب "بيار موروا".

تشكيل ريال مدريد أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، إيدر ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، تشواميني.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، إيندريك، فينيسيوس جونيور.

الصورة

فيما يتواجد كيليان مبابي ومودريتش على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.

موعد مباراة ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا

تذاع ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفاز ريال مدريد في الجولة الأولى ضد شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين أن ليل تعرض للخسارة أمام سبورتينج بهدفين دون رد.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد النجم الفرنسي كيليان مبابي انشيلوتي مدرب ريال مدريد دوري ابطال اوروبا مباراة ريال مدريد مباراة ريال مدريد وليل موعد مباراة ريال مدريد وليل

مواد متعلقة

ميسي يعود لقائمة الأرجنتين لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا بتصفيات كأس العالم 2026

قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة بورتو في الدوري الأوروبي

2 مليون دولار للبطل، كاف يكشف تفاصيل بطولة أمم أفريقيا للمحليين وموعد القرعة

الأهلي يعيد ترتيب البيت من الداخل خلال الفترة المقبلة.. قرارات مهمة للخطيب لإعادة الانضباط.. منح محمد رمضان صلاحيات كبيرة للسيطرة على غرفة الملابس.. وكولر يبدأ خطة رد الاعتبار بالسوبر المصري

الأكثر قراءة

أجر خيالي لـ عمرو دياب في إحياء حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال

أبوظبي تعلن مواعيد وملاعب السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

شروط العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر (مستند)

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

إسعاد يونس تتحدث لأول مرة عن موعد اعتزالها

خبير اقتصادي: ارتفاعات مرتقبة في أسعار الذهب والنفط خلال الأيام المقبلة

يصل لـ 8 جنيهات، انخفاض أسعار الطماطم في السلاسل الغذائية

الرئيس الإيراني يكشف من قطر كواليس جديدة عن الضربة الصاروخية ضد إسرائيل

منوعات

المزيد

يأكل بإفراط، قط يفقد القدرة على المشى بسبب وزنه الزائد (فيديو)

دراسة تحذر من اتخاذ قرارات مصيرية قبل النوم لعدة أسباب

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

كيف تبخر "داعش" وهرب من المواجهة بين إسرائيل ومحور المقاومة؟ (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفأر الأبيض في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعداء

معنى غساقا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة النبأ

"كل معروف صدقة"، الأزهر يوضح أنواع صدقة التطوع

المزيد
الجريدة الرسمية