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رياضة

دوري أبطال أوروبا، محمد صلاح يقود ليفربول لتحقيق فوز هام أمام بولونيا

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

دوري أبطال أوروبا، حقق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًّا أمام بولونيا الإيطالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول لزميله ماك ليستر، بالدقيقة 10 في شباك بولونيا الإيطالي، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75.

 

تشكيل ليفربول أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - ابراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

وكان ليفربول قد فاز في الجولة الأولى على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما سقط بولونيا في فخ التعادل دون أهداف أمام شاختار الأوكراني.

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

 

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