مصر ليست قليلة الحيلة، وزير الخارجية يكشف موقف الدولة من أزمة سد النهضة

كشف وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، موقف مصر الثابت من أزمة سد النهضة الإثيوبي، وما تمتلكه مصر من بدائل وحلول للتعامل مع أزمة السد وتداعياتها.

موقف مصر من سد النهضة الإثيوبي

وقال وزير الخارجية إن مصر لديها رؤية وآليات للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى استعداد بلاده للتعامل مع أي ضرر ينال حصتها من المياه.

وأضاف عبد العاطي، خلال حضوره لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع عدد من القامات الفكرية لاستعراض القضايا المثارة على الساحة اليوم الأربعاء، أن مصر ليست دولة قليلة الحيلة، ولديها آليات للتعامل وفقا للقانون الدولي، ولا يتم الإعلان عن كل التحركات التي تتخذها الدولة، مشيرا إلى سعي القاهرة لتقليص تأثيرات هذا السد على مصر لأقل حد ممكن.

وأكد أنه إذا حدث أي ضرر للأمن القومي المصري، فإن الدولة المصرية لديها الإجراءات والسياسات للتعامل مع حدوث أي ضرر.

وتحدث عبد العاطي، عن مدى اهتمام مصر بالشأن الإفريقي، وكذلك التواصل مع مختلف القوى العالمية، قائلا إن قارة إفريقيا تمثل مستقبل مصر، وتحرص الدولة على تعزيز علاقاتها في هذا الإطار، منوها بنشاط الكثير من الشركات المصرية في دول القارة، وتمتعها بـ"سمعة ممتازة".

استثمارات مصر بالقارة الإفريقية تزيد عن 14 مليار دولار

وذكر أن استثمارات مصر بالقارة الإفريقية تزيد عن 14 مليار دولار، ويتم العمل على تعزيزها على مدار الوقت، مشيرا إلى البدء في إنشاء وكالة ضمانات الاستثمار في إفريقيا؛ لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل في إفريقيا في المناطق التي تمس الأمن القومي المصري.

وأوضح أنه التقى مؤخرًا مع أكثر من 20 وزير إفريقي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة، وجميعهم طلب المشاركة مع الشركات المصرية.

وأوضح أن القوى الناعمة المصرية هي إحدى الأدوات الفعالة للسياسة الخارجية المصرية، والدراما والسينما لها دور مهم جدًا بالخارج، متابعا: "نحن نستعيد دورنا الثقافي مرة أخرى، بالإضافة إلى دور الأزهر والكنيسة".

مصر لديها شراكات إستراتيجية مع الشرق والغرب

وأشار إلى تمتع مصر بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف، ولديها شراكات إستراتيجية مع الشرق والغرب، ونجحت في إقامة علاقات متوازنة، وهو ما يحسب للقيادة المصرية، وفق قوله.

وقال إن هناك تحركات في تجمع البريكس بخصوص العملة، وأن التحديات الحالية لا تستطيع أي دولة أن تواجهها بمفردها، وبناء الشراكات مع الدول لمواجهة تلك التحديات بات مهمًّا.

