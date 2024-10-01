الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية: مصر ترفض أي محاولات لتكريس وضع جديد يمس سيادة لبنان

وزير الخارجية ورئيس
وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني، فيتو

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وذلك لمتابعة تطورات الموقف في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

 وجدد وزير الخارجية خلال الاتصال التأكيد على تضامن مصر الكامل مع لبنان في هذا الظرف الدقيق والعمل على الحفاظ على استقراره ووحدته وسيادته.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان، وأكد رفض مصر لأية محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس سيادة لبنان على أراضيه.

وأشار إلى أن هذا التصعيد ينذر بمخاطر إشعال المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وإنسانية وخيمة.

 واستمع الوزير من رئيس مجلس النواب لشرح للأوضاع السياسية والأمنية، فضلًا عن الأوضاع الإنسانية الآخذة في التدهور، خاصة نزوح ٧٥٠ ألف لبناني حتى الآن من القرى الجنوبية، والتأثير الكارثي لذلك على الشعب اللبناني.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ دون انتقائية، داعين مجلس الأمن لتحمل مسئوليته وتنفيذ قراراته، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي. 

كما شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، وكذلك في قطاع غزة.  

ومن جانبه، أعرب الرئيس نبيه بري عن تقديره لإرسال مصر شحنة مساعدات طبية، والتي كان رئيس الجمهورية قد وجه بسرعة إرسالها إلى لبنان الشقيق، وذلك في إطار التخفيف من المعاناة التي يواجهها اللبنانيون في هذا الظرف الحرج.

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لبنان رئيس مجلس النواب اللبناني مصر ولبنان

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