أكتوبر الحزين على أصحاب البطاقات التموينية.. وقف 550 ألف بطاقة بسبب سرقة التيار الكهربائي وعدم الإبلاغ عن حالات الوفاة.. وشروط إعادة البطاقات للعمل من جديد

في الوقت الذي يناقش مجلس الحوار الوطني المقترحات بشأن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني للسلع، وقيام وزارة التموين بتنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم قبل التحول إلى المنظومة الجديدة في الدعم، بهدف وصوله إلى مستحقيه.

تاتي قرارات وزير التموين الدكتور شريف فاروق بوقف نحو 550 ألف بطاقة تموينية إعتبارا من أول أكتوبر الجاري، ليفاجئ أصجاب تلك البطاقات بمنعهم من صرف الخبز المدعم والسلع التموينية.

وقف بطاقات التموين لسارقي التيارالكهربائي

وبدأت وزارة التموين وقف البطاقات التموينية – اعتبارا من أول أكتوبر الجاري - وفقا للقوائم التي أعدتها شركات الكهرباء بأسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم، وشملت المرحلة الأولى نحو 500 ألف مواطن.

وفوجئ العديد من المواطنين عند صرف الخبز المدعم بداية من الشهر الجاري بوقف بطاقاتهم التموينية، وتبين لهم أن سبب وقف البطاقة التموينية، سرقة تيار كهربائي.

وقف 500 ألف بطاقة تموينية أول أكتوبر

وكانت وزارة الكهرباء قد قامت بإرسال قائمة ضمت 500 ألف مواطن صدرت لهم محاضر بسرقة التيار الكهربائي إلى وزارة التموين، لإيقاف الدعم التمويني لهم، بالإضافة الي وقف صرف الأسمدة للمزارعين من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الصادر لهم محاضر بسرقة التيار أيضا.

حالات أخرى لوقف بطاقاة التموين

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حالات أخرى لوقف البطاقات التموينية، بجانب سرقة التيار الكهربائي، وهي:

- تقاضي راتب أعلى من 9600 جنيه شهريًا.

- امتلاك سيارات حديثة.

- مصاريف مدارس 20 ألف جنيه فأكثر.

- استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر.

- امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

- دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

- امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

- تسديد قيمة مضافة مرتفعة، وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.

- أن تكون من أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وعدم التقدم بطلب لحذفه من البطاقة.

- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة، ولا يزال مدرجا على البطاقة.

- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.

- في حالة التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.

وقف 50 ألف بطاقة تموينية بسبب حالات الوفاة

كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف البطاقات التموينية بسبب "غرامات حالات الوفاة " اعتبارا من أول أكتوبر الجاري.

وأكدت مصادر بـ التموين أن عدد البطاقات التي تم إيقافها بسبب غرامة حالات الوفاة نحو 50 ألف بطاقة تموينية.

وقف بطاقات التموين بسبب صرف الحصص التموينية للمتوفي

وفوجئ العديد من المواطنين - مع بداية شهر أكتوبر 2024، وعند صرف الخبز المدعم ببطاقات التموين، بوقف البطاقة وعدم استحقاق صرف الخبز المدعم أو السلع التموينية.

وتوجه بعض المواطنين إلى المكاتب التموينية التابعين لها، بعد أن ظهر لهم أن البطاقة " غير مستحقة " لمعرفة أسباب عدم الاستحقاق.

وتبين لهم أن سبب وقف بطاقة التموين عدم خصم حالات الوفاة من البطاقة التموينية، ووجود غرامة مستحقة على البطاقة بسبب صرف الحصص التموينية للمتوفي.

عقوبة صرف الحصص التموينية للمتوفي

ويقوم بعض المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بعدم خصم الفرد المتوفي من البطاقة التموينية، واستمرار صرف مستحقات التموين للفرد بعد وفاته سواء خبز أو سلع تموينية.

ومنحت وزارة التموين أسرة المتوفى فرصة استبدال قيمة حصة المتوفى لمدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ وفاة الشخص.

وقد وضعت وزارة التموين عقويات صارمة لصرف الحصص التموينية للمتوفي، حيث ألزمت صاحب البطاقة برد قيمة السلع التي أنفقت باسم المتوفى خلال الفترة التي أنفقت فيها تلك الحصص، بالسعر المباع في السوق دون دعم حكومي.

وترتب على ذلك القرار، وعدم حذف المتوفين من البطاقات التموينية، غرامات على أصحاب البطاقات التموينية، التي لم تقم بحذف الفرد المتوفي.

وقامت وزارة التموين بوقف تلك البطاقات التموينية لحين سداد الغرامات المستحقه عليها، ثم عودتها تشغيلها من جديد.

إعادة تشغيل بطاقات التموين بعد دفع الغرامات المستحقة

وأكدت مصادر بوزارة التموين أنه يمكن لأصحاب البطاقات التي توقفت بسبب غرامة حالات الوفاة، بأن تتوجه إلى المكتب التمويني التابع لها، ودفع الغرامة المستحقة على البطاقة لعودتها مرة أخرى للعمل.

وقف الدعم التمويني لسارقي التيار الكهربائي لحين صدور حكم قضائي نهائي ضدهم

أما بالنسبة للبطاقات التموينية التي توقفت بسبب سرقة التيار الكهربائي، فأكدت المصادر أنه سيتم وقف الدعم الذي يقدم لهؤلاء المواطنين بشكل مؤقت، لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المرفوعة ضدهم، موضحا أن الأشخاص المتورطين في سرقة الكهرباء وصدور حكم قضائي نهائي ضدهم، سيحرمون من الدعم التمويني.