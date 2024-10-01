قبل التحول للنقدي، التموين تحدد الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم قبل التحول إلى الدعم النقدي بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه.

وزير التموين: تنقية بطاقات التموين قبل التحول إلى الدعم النقدي

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم سيصل لمستحقيه بعد تنقية البطاقات وقاعدة بيانات المستفيدين من الدعم بشكل كامل وعلمي ودقيق بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مؤكدا عدم القدرة على تطوير منظومة الدعم دون الانتهاء من رقمنتها، والاعتماد على الميكنة والحوكمة لوصول الدعم لمستحقيه باستخدامات بيانات دقيقة.

معايير الاستبعاد من منظومة الدعم

وأوضح وزير التموين أن تحديد معايير استبعاد غير المستحقين للدعم لابد أن يكون لها شكل جديد وطريقة جديدة لاستخدامها سواء عن الإنفاق أو الدخل أو الاستهلاك أو الامتلاك، وليس بالشكل السطحي.

وأكد أنه لن يحصل على الدعم من لديه القدرة على الإنفاق الكبير في مجال معين من مجالات الإنفاق.

الفئات المستبعدة من الدعم الفترة المقبلة

وبدأت وزارة التموين أولى خطوات تنقية البطاقات التموينية وحذف غير للمستحقين للدعم بإرسال رسائل نصية على بون صرف الخبز لعدد 7169 بطاقة تموينية تطالبهم بتقديم بعض البيانات والمستندات لحذف الأفراد الذين ليس لهم صلة قرابة بأفراد الأسرة.

وأكدت وزارة التموين أنه يتم فحص تلك المستندات المقدمة من المواطن، ومطابقة تلك المستندات بالأفراد المقيدين بالبطاقة التموينية الخاصة بالمواطن.

ويتم إرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة في كشوف موضح بها الآتي:

اسم صاحب البطاقة والرقم القومي

رقم البطاقة التموينية

أسماء المستفيدين والرقم القومي وصلة القرابة.

وفي حالة وجود أحد الأفراد المقيدين بالبطاقة ليس له صلة برب الأسرة، يتم حذف هؤلاء الأفراد، ويتم إرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة في الكشوف موضحا بها الآتي:

اسم صاحب البطاقة والرقم القومي

رقم البطاقة التموينية

اسم المستفيد الذي ليس له صلة قرب بأفراد الأسرة والرقم القومي له

وأكدت وزارة التموين انه يتم إرسال تلك الحالات بالكشوف الموضحة كل حالة على حدة.

وقف الخدمات التموينية لسارقي التيار الكهرباء

من ناحية أخرى، أكد وزير التموين أنه بالنسبة للحذف من الدعم بسبب سرقة التيار الكهربائي، فإنه سيتم تعليق تقديم الخدمات التموينية سواء دعم الخبز أو سلع التموين، وذلك لحين صدور أحكام قضائية باتة ونهائية.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي بسرقة مواطن للكهرباء سوف يتم وقف الدعم عنه.

محددات استبعاد غير المستحقين للدعم

وكانت وزارة التموين قد أعلنت - في وقت سابق - عن محددات الاستبعاد والتي تستهدف ١٢ فئة وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من خدمات الدعم، وهم: أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن لديه مرتب تأميني مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.

وتضمنت المحددات أيضا من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة، ومن تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.