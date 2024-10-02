الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظات

انطلاق الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 24 وذلك بمشاركة عدد من الفرق العربية والأجنبية بالإضافة إلى الفرق المحلية.   

استعدادات حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات افتتاح مهرجان الفنون الشعبية(صور)

أبرز الحضور خلال حفل الافتتاح

وشهد حفل الافتتاح كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الثقافة، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.  

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عدد من الكلمات البروتوكولية لأبرز الحضور.  

 

جانب من التكريم، فيتو

تكريم عبد المنعم عمارة وفريدة فهمي 

وخلال الافتتاح تم تكريم كل من الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، والفنانة فريدة فهمي رائدة الفنون الشعبية مصر وإحدى مؤسسي فرقة رضا، كما تم تكريم الفنان محمد خليل المدير الأول للمهرجان.  

 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

أوبريت على أرض مصر 

كما شهد حفل الافتتاح أوبريت "على أرض مصر" أشعار طارق علي، توزيع موسيقي محمد مصطفى، ميديا محمد درة، استعراضات عمرو عجمي، ألحان وإخراج ماهر كمال، وعروض فنية للفرق المشاركة بلحن السلام، ولحن الختام. 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية 

وتقام فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي. 

جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم، فيتو

ويدير المهرجان الفنان ماهر كمال، ويشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية، منها 6 فرق من دول "الجزائر، رومانيا، إندونيسيا، الأردن، الصين، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، حلايب للفنون التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقى والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، والقلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

 

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