الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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محافظات

مصرع شخص دهسه قطار بالقرب من مزلقان الفوريقة ببني سويف

حادث قطار
حادث قطار

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد أن دهسه أحد قطارات الوجه القبلي بالقرب من مزلقان الفوريقة في مركز ببا، جنوب محافظة بني سويف. 

 

بلاغ حادث قطار ببني سويف

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثمان إلى المستشفى، توجهت سيارات الإسعاف بسرعة استجابة لتوجيهات الدكتور عمرو عثمان، رئيس مرفق الإسعاف ببني سويف.

 

وتم نقل جثة الضحية إلى مستشفى الفشن المركزي، وأفاد مصدر بالمستشفى، أن الضحية، الذي يُقدر عمره بحوالي 45 عامًا، مجهول الهوية، تم استدعاء مفتش الصحة لفحص الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة.

 

وتكثف الأجهزة المعنية من تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد هوية الضحية، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التواصل مع ذوي المتوفى لاستخراج التصاريح اللازمة للدفن.

 

تحذيرات من خطورة مزلقانات القطارات

وحذرت الدكتورة هالة عبد النواب، اخصائي السلامة والصحة المهنية، المواطنين عبور المزلقانات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة لتفادي الحوادث المأساوية، مشددةً على أن عبور المزلقانات يجب أن يتم فقط عند تأكيد خلوها من القطارات، والالتزام بإشارات المرور والتحذيرات الصوتية والضوئية الموجودة في المناطق المخصصة.

 

وأضافت أن التهاون في اتباع تعليمات الأمان يعرض حياة المارة لخطر جسيم، مشيرًا إلى أن التسرع أو محاولة تجاوز المزلقان أثناء إغلاقه قد يؤدي إلى حوادث دهس مميتة، كما حدث في بعض الحوادث السابقة.

 

وأكدت، ضرورة توخي الحذر والانتظار لحين فتح المزلقانات بشكل كامل، تفاديًا لأي مخاطر محتملة، مشيرًة إلى أن دور المواطنين في الالتزام بتلك الإرشادات لا يقل أهمية عن دور الجهات المسؤولة في توفير مزلقانات آمنة ومجهزة بوسائل الإنذار المناسبة.

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