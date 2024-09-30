9 إجراءات للتمكين من مسكن الزوجية خلال 30 يومًا.. محكمة الأسرة تختص بنظرها.. وهذه علاقة حضانة الأطفال بالدعوى

قال المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ان هناك 9 إجراءات تمكن الزوجة من مسكن الزوجية خلال 30 يومًا.

واضاف البنا: “نص قانون الأحوال الشخصية على أن للزوجة حقا في التمكين من مسكن الزوجية في حالة طرد الزوج لها أو الطلاق، وتم تسهيل الإجراءات المتبعة وتمكين الزوجة خلال 30 يوما من مسكن الزوجية”.



واشار البنا الي ان هذه الاجراءات هي:

التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.

تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية، مع صور منها، إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة من إيصال مرافق، سواء كان كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.

بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.

يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.

إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشؤون الأسرة.

إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.

إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.

مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يوما.

وبعد صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانها يتم الذهاب إلى الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين.

تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام

تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين والتنفيذ

الذهاب في الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية

علاقة حضانة الصغار بمسكن الزوجية

وقال البنا: وفقا لنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب.

وأضاف البنا: إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما ويختص بنظرها قاضي الموضوع بمحكمة الأسرة.

إذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بمسكن الزوجية.

يقدر أجر مسكن مناسب للمحضونين.

إذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.

وأشار البنا إلى ان للنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتي تفصل المحكمة فيها.

اوراق استصدار قرار التمكين

وأوضح البنا أن المستندات والأوراق المطلوبة لاستصدار قرار التمكين من مسكن الزوجية هي:

وثيقة أو شهادة الزواج.

صورة الرقم القومي للزوجة.

محضر شرطة تحرره الزوجة طالبة فيه تمكينها من المسكن.

شهادة ميلاد الصغار.

الفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة

وأوضح المحامي عبد الصادق البنا الفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة، حيث إن مسكن الحضانة يتم تمكين الزوجة المطلقة منه بسبب حضانتها لصغار، ويتم تمكينها لوحدها من مسكن الحضانة وهو المسكن الذي أقيمت فيه العلاقة الزوجية، بينما مسكن الزوجية تكون علاقة الزوجية ما زالت قائمة وتتمكن الزوجة مع زوجها من المسكن (تمكين مشترك).

وكشف "البنا" إمكانية أن تطلب الزوجة أجر مسكن بدلاَ من التمكين من مسكن الزوجية، حيث أعطى قانون الأحوال الشخصية الزوجة الحق فى أن تطلب أجر مسكن بدلا من التمكين من مسكن الزوجية.

الإجراءات القانونية اللازمة للتمكين من شقة الزوجية

وكشف عبد الصادق البنا المحامي عن الإجراءات القانونية اللازمة للتمكين من شقة الزوجية وهي تحرير محضر رسمي تطلب فيه قرار تمكين، ويصدر القرار بناء على شهادة الشهود وتحريات المباحث، وسينفذ بالقوة الجبرية من خلال قوة من الشرطة، وسيتم ذلك في فترة قصيرة.

وقال عبد الصادق البنا المحامي إنه يحق للزوجة طلب التمكين وسيتم تمكينها طالما أنه مسكن الزوجية، حتي وإن مر ٣ سنوات علي تركها منزل الزوجية دون حيازة.

خطوات تنفيذ قرار التمكين

كما كشف البنا عن خطوات تنفيذ القرار الصادر بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، يتم الذهاب للموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين ومحضر الإعلان 6 صور.

يتم تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام.

تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين ولتنفيذ القرار.