بعد استبعاد الثنائي الشهير، قائمة المحترفين بمنتخب مصر استعدادا لمواجهتي موريتانيا

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

6 محترفين فقط في قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر 6 لاعبين محترفين فقط هم محمد صلاح (ليفربول) عمر مرموش (إنتراخت فرانكفورت) محمد عبد المنعم (نيس) مصطفى محمد (نانت) حمدي فتحي (الوكرة) محمود تريزيجيه (الريان) .

فيما استبعد حسام حسن من قائمة المحترفين الثنائي أحمد حجازي مدافع “نيوم السعودي” ومحمد النني لاعب وسط "الجزيرة الإماراتي"، علمًا أن الثنائي تواجدا في معسكر الفراعنة الأخير الشهر الماضي

محمد النني خارج حسابات منتخب مصر، فيتو

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفي شوبير

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي

محمد حمدي شرف

محمد شحاتة

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

حمدي فتحي

مروان عطية

ناصر ماهر

أحمد سيد زيزو

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفي فتحي

إبراهيم عادل

مصطفي محمد

أسامة فيصل

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.