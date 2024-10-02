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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد بولونيا بدوري أبطال أوروبا

محمد صلاح يقود هجوم
محمد صلاح يقود هجوم ليفربول

دوري أبطال أوروبا، يستعد ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، لمواجهة  نظيره بولونيا الإيطالي اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - ابراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

وكان ليفربول قد فاز في الجولة الأولى على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما سقط بولونيا في فخ التعادل دون أهداف أمام شاختار الأوكراني.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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