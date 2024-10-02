الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

النيابة تستدعي عمال ورشة في واقعة إلقاء شاب مادة كيميائية على وجهه بالأميرية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة الاميرية باستدعاء عمال ورشة في واقعة إلقاء شاب مادة كيميائية على وجهه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفى حروق أهل مصر، يفيد باستقباله عاطلا 25 سنة مصابا بحروق من الدرجة الثالثة وقرحة بقرنية العين اليمنى، بادعاء سقوط مادة النيكل الخام عليه في إحدى الورش.

وبالانتقال والفحص والتحري تبين أن المصاب توجه إلى الورشة وطلب من العامل المتواجد بها إحضار شاي له ثم سكب مادة كيميائية على وجهه.


وأضافت التحريات أن الشاب ألقي المادة علي وجهه لمعاناته من مرض نفسي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
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