دوري أبطال أوروبا، تقام اليوم الأربعاء 9 مباريات في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا على رأسها مباراة ليفربول وبولونيا، ريال مدريد وليل، بايرن ميونخ وأستون فيلا، إلى جانب يوفنتوس ولايبزيج.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



جيرونا ضد فينورد - الساعة 7:45 مساءا - قناة بي إن سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك ضد أتالانتا - الساعة 7:45 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

شتورم جراتس ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساءً

لايبزيج ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

أستون فيلا ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

دينامو زغرب ضد موناكو - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 8 HD

ليفربول ضد بولونيا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

ليل ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

بنفيكا ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

وشهد أمس الثلاثاء إقامة 9 مباريات في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وكان أبرزها برشلونة ويونج بويز، آرسنال وباريس سان جيرمان، مانشستر سيتي وسلوفان براتيسلافا، ميلان وباير ليفركوزن، إلى جانب إنتر ميلان والنجم الأحمر.



وحقق برشلونة فوزًا كبيرًا ضد يونج بويز بخماسية نظيفة، بينما انتصر مانشستر سيتي على سلوفان براتيسلافا برباعية، واجتاز أرسنال خصمه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد.

كما حقق بوروسيا دورتموند فوزًا عريضًا على سيلتيك بنتيجة 7/1، وفاز إنتر ميلان على النجم الأحمر بنتيجة 4/0، بينما سقط ميلان أمام باير ليفركوزن بهدف دون رد.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.



ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.