جوارديولا يحطم رقم فيرجسون التاريخي في دوري أبطال أوروبا

تمكن مانشستر سيتي من العودة إلى دياره بأول انتصار له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على حساب سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (4-0)، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من الدور الأول.

جوارديولا يتخطى رقم فيرجسون

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مانشستر سيتي استطاع الفوز في 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا، بفارق 4 أهداف أو أكثر تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وأفادت بأن جوارديولا بات أكثر مدرب ينجح في ذلك على مدار تاريخ المسابقة، محطما الرقم القياسي السابق.

وكان الأسكتلندي أليكس فيرجسون صاحب الرقم السابق، بقيادة مانشستر يونايتد لتحقيق 12 فوزا بفارق 4 أهداف على الأقل.

ويعد الفوز على لايبزيج (7-0) هو الأكبر في تاريخ المان سيتي بدوري الأبطال، وهو ما تحقق في مارس 2023.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي فشل في الفوز بالجولة الافتتاحية، بتعادله سلبيا مع إنتر ميلان في ملعب الاتحاد.