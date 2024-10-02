موعد مباراة بنفيكا وأتلتيكو مدريد في دوري ابطال أوروبا

يحل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على فريق بنفيكا البرتغالي مساء اليوم الأربعاء، والتي ستقام على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.



موعد مباراة بنفيكا وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال



ويلتقي بنفيكا مع أتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.



وتذاع مباراة بنفيكا وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط.



ويدخل بنفيكا المباراة بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأولى خارج ملعبه على فريق سرفينا زفيزدا الصربي بنتيجة 2-1، مما منحه أول 3 نقاط في النسخة الجديدة من البطولة.

فيما يسعى الفريق البرتغالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي ووضع قدم قوية نحو التأهل إلى دور الـ16.



أما أتلتيكو مدريد، فقد افتتح مشواره في البطولة بفوز صعب أيضًا بنفس النتيجة 2-1 على حساب فريق لايبزيج الألماني في ملعب "ميتروبوليتانو"، معقل الروخيبلانكوس.

ويأمل الفريق الإسباني في تحقيق الفوز خارج الديار لتعزيز فرصه في الصدارة والاقتراب من التأهل المبكر للأدوار الإقصائية.



يدخل أتلتيكو مدريد المباراة وهو في حالة معنوية وفنية مرتفعة، بعد أن حقق تعادلًا قاتلًا أمام ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية الذي انتهى بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

هذا التعادل الذي جاء في اللحظات الأخيرة رفع من معنويات الفريق، ويأمل مدربه دييجو سيميوني أن يستفيد من هذه الدفعة الإيجابية لتحقيق النقاط الثلاث الأولى خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.