دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يباغت أتلتيكو مدريد بهدف في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق بنفيكا البرتغالي على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

سيطر فريق أتلتيكو مدريد على مجريات الأمور منذ الدقائق الاولى، فيما اعتمد بنفيكا على الهجمات المرتدة مستغلا سرعات الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وفي الدقيقة 12، خطف بنفيكا هدف التقدم عن طريق كريم أكتورك أوجلو مستغلا تمريرة فريدريك أورسنيس.

بعدها حاول أتلتيكو مدريد العودة للمباراة إلا أن جميع محاولات الفريق الإسباني باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا بهدف نظيف.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

يخوض دييجو سيميونى مدرب أتلتيكو مدريد مباراة اليوم أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بتشكيل ضم كلا من: أوبلاك؛ فيتسل، لينو، خيمينيز، رينيلدو؛ دي بول، لورينتي، كوكي؛ جيريزمان، ألفاريز، كوريا.

تشكيل بنفيكا أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

فيما اعتمد برونو لاجي مدرب بنفيكا على تشكيل ضم كلا من: تروبين؛ باه، توماس أروجو، أوتاميندي، كاريراس؛ فلورنتينو، أورسنيس، كوكو؛ دي ماريا، أكتوركوجلو وبافليديس.

ويدخل بنفيكا المباراة بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الأولى خارج ملعبه على فريق سرفينا زفيزدا الصربي بنتيجة 2-1، مما منحه أول 3 نقاط في النسخة الجديدة من البطولة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي ووضع قدم قوية نحو التأهل إلى دور الـ16.

أما أتلتيكو مدريد، فقد افتتح مشواره في البطولة بفوز صعب أيضًا بنفس النتيجة 2-1 على حساب فريق لايبزيج الألماني في ملعب "ميتروبوليتانو"، معقل الروخيبلانكوس، ويأمل الفريق الإسباني في تحقيق الفوز خارج الديار لتعزيز فرصه في الصدارة والاقتراب من التأهل المبكر للأدوار الإقصائية.