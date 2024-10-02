أخبار الرياضة اليوم: صفقة سوبر لـ بيراميدز.. موعد عودة كولر للأهلي.. مواعيد السوبر المصري في أبوظبي.. أفشة يستعد للموسم الجديد

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها:

صفقة جديدة لبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز رسميا التعاقد مع النيجيري صديق إيجولا قادما من نادي سيراميكا كليوباترا في الانتقالت الصيفية الحالية.

وقال النادي عبر حسابه بموقع تويتر: نيجيـــري بيـــه صديـق أوجـولا في بيراميــــدز.

مواعيد مباريات السوبر المصري

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن موعد وملاعب كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر.

وقال المجلس في بيان له: يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي على إستاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة 4.05 عصرا

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.

فتوح يقدم واجب العزاء لأسطرة السيد الشبكي

قدم أحمد فتوح لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، واجب العزاء في الراحل السيد الشبكي ضحية واقعة الدهس عن طريق الخطأ، أثناء عودته من مدينة العلمين الجديدة.

وتواجد أحمد فتوح اليوم في مدينة الإسكندرية من أجل تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل ضحية واقعة الدهس، حيث ذهب بصحبة محاميه وقدم واجب العزاء في سرية تامة.

موعد عودة كولر للأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المصري في الإمارات.

وسافر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إلى سويسرا للحصول على إجازة لمدة أسبوع بعد انتهاء مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يعود كولر للقاهرة مساء يوم الجمعة المقبل استعدادا لبدء إعداد الفريق.

تشيزني يوقع لبرشلونة

وقع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، عقود انضمامه لصفوف نادي برشلونة الإسباني.



وتخلى تشيزني، عن قرار الاعتزال، وقرر العودة للعب في صفوف برشلونة، وهو النادي الذي وقع معه مبدئيا حتى يونيو المقبل.



وتواجد تشيزني في مدرجات ملعب مونتجويك، أمس الثلاثاء، لمشاهدة مباراة برشلونة ويونج بويز، والتي فاز بها الفريق الكتالوني بخماسية نظيفة.

واجتاز تشيزني الفحص الطبي في برشلونة، يوم الإثنين الماضي، قبل توقيع العقود الرسمية.

وقرر برشلونة، ضم تشيزني، بعد تعرض حارسه الألماني الأساسي مارك أندريه تير شتيجن، لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، ستبعده حتى نهاية الموسم.

واحتاج برشلونة للتعاقد مع حارس كبير، ولكن بشرط أن يكون حرا، وهو ما ينطبق على تشيزني، الذي أعلن اعتزاله في الصيف الماضي.

أفشة يستعد للموسم الجديد

واصل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريبات الفردية التي يؤديها خلال الفترة الحالية بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء لمدة أسبوع، عقب خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وكان أفشة بدأ تدريبات فردية داخل الجيم خلال الفترة الماضية، وذلك للمحافظة علي مستواه البدني استعدادا لعودة الأهلي إلي التدريبات الجماعية بعد نهاية فترة الراحة.

رحيل سيسيه عن السنغال

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن أليو سيسيه لن يستمر في منصبه كمدير فني لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم.

وأُثير جدل في الأيام الأخيرة حول استمرار سيسيه كمدربًا لـ منتخب السنغال، حيث تلكأت وزارة الرياضة في اعتماد العقد الجديد الموقع حتى صيف 2026، إضافة لانقسام الاتحاد بشأن استمرار المدافع الدولي السابق في منصبه الحالي.

وبحسب منصة “Taggat” السنغالية، فإن سيسيه لم يعد مدربًا لمنتخب السنغال، حيث تم إبلاغ الاتحاد السنغالي لكرة القدم بهذا القرار عبر رسالة سرية.

وأوضحت التقارير أن ذلك القرار جاء بسبب ضغط شعبي وتزايد الفجوة بين منتخب السنغال والجمهور السنغالي في الأشهر الأخيرة.

وتابعت الشبكة أنه تم إبلاغ أليو سيسيه بالفعل بهذا القرار، فيما تُفضل الدولة السنغالية تعيين مدير فني وطني سنغالي خلفًا منه.



ونجح سيسيه في قيادة منتخب السنغال للتأهل لكأس العالم 2018، 2022، حيث تأهل رفقتهم لدور الـ16 في النسخة الأخيرة بقطر، إضافة للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 للمرة الأولى في تاريخ البلاد على حساب مصر في المباراة النهائية.

قرار جديد لمحمد رمضان في الاهلي

قرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال مدير الكرة، فتح ملف التجديد للاعبين التي اقتربت من الانتهاء وذلك قبل بداية الموسم الجديد.

وبجانب التجديد لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، والذي سيعقد محمد رمضان جلسة معه بشأن حسم أمر التجديد للأحمر.

كما سيناقش محمد رمضان تجديد العقود كلا من حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا، واكرم توفيق.