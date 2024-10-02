الأهلي يرفض "توصية" كولر ويُعيد فتح هذا الملف

قررت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، إعادة فتح ملف الصفقات رغم أن مارسيل كولر المدير الفني سبق وطلب تأجيل هذا الملف لإنتقالات يناير المقبلة.



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7: أن خسارة السوبر الأفريقي مؤخرًا أمام الزمالك جعلت لجنة التخطيط للكرة تُعيد الحسابات في عدة أمور كروية يأتي في مقدمتها ملف الصفقات حيث ترى اللجنة إنه من الأفضل البحث عن لاعب أجنبي وأخر مصري للتعاقد معهما قبل غلق باب القيد المحلي على أن يكون من حق النادي الإستفادة منهما في مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري بالقاهرة في بطولة إنتر كونتيننتال ثم الموسم المحلي وكذلك دوري أبطال أفريقيا بعد يناير المقبل.

وأشار محمد الليثى"قرار لجنة النخطيط بتكليف محمد رمضان الذي تم تعيينه مساء أمس الأول، الأثنين، مدير رياضي للنادي بملف الصفقات يُعد أول خطوة في إعادة فتح ملف الصفقات حاليًا وعدم تأجيله إلى يناير المقبل لأن مارسيل كولر يرتكب أخطاء كبيرة في هذا الملف ولا يمكن إسناده له فقط والأهلي يبحث حاليًا عن صفقة أجنبية وأخرى محلية وحال الوصول لإتفاق مع صفقة أو صفقتين سيتم التعاقد معهما وحال عدم الوصول لإتفاق سيعود النادي للقرار القديم وهو تأجيل هذا الملف لإنتقالات يناير.

و يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

ومن المقرر أن يخوض الاهلي تدريباته الجماعية بداية من يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".