بفرمان من الخطيب، مهمة جديدة لـ محمد رمضان مع الأهلي

الأهلي، منح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، صلاحيات كُبرى في ملف قطاع كرة القدم بالنادي.

وقال محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: "الخطيب طلب من رمضان تقديم تصوّر شامل عن قطاع الكرة يتضمن الفريق الإول وقطاع الناشئين والأكاديميات بخلاف إدارة التعاقدات وغيرها من جميع التفاصيل الخاصة بالقطاع الكروي، ويرغب رئيس الأهلي في تصويب العديد من الأمور الخاطئة في القطاع وتحديدًا في الفريق الأول الذي يشهد حالة من عدم الإستقرار والثقة الزائدة والغرور وعدم الإلتزام داخل وخارج الملعب وهو ما كان سببًا رئيسيًا في خسارة الفريق بطولة السوبر الأفريقي مساء الجمعة الماضية أمام الزمالك ".

الجلوس على الدكة

وتابع الليثى: "طلب رئيس الأهلي من رمضان الجلوس على الدكة في مباريات الأهلي، بهدف إعادة الإتزان لغرفة ملابس الفريق وتوجيه رسالة لجميع اللاعبين بأن العقاب الفوري والقوي سيكون رد سريع لأي لاعب يُقصّر في دوره داخل الملعب أو يعترض على قرارات الجهاز الفني أو يثبت عدم إلتزامه خارج الملعب بالسهر أو التواجد في الحفلات والأماكن العامة دون الحصول على إذن من النادي رغم أن التقاليد والعادات تؤكد أن المدير الرياضي لا يجلس على الدكة في المباريات إلا أن الخطيب إتفق مع محمد رمضان على جلوس الأخير على الدكة من أجل تحقيق الإنضباط في الفريق ".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

ومن المقرر أن يخوض الاهلي تدريباته الجماعية بداية من يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".