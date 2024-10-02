الزمالك يرفض التفريط النهائي في سيف جعفر

رفض مسئولو نادي الزمالك، فكرة التفريط النهائي في خدمات سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث رحب الزمالك برحيل اللاعب علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وليس البيع النهائي.

ويعقد مسئولو إدارة الكرة بنادي الزمالك، جلسة جديدة مع سامسون مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل التفاوض على فسخ العقد بالتراضي بالحصول على جزء من مستحقات والتنازل عن الباقي.

في سياق آخر، أدى حسام أشرف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مناسك العمرة بعد تتويج فريقه بلقب السوبر الأفريقي علي حساب النادي الأهلي.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.