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خارج الحدود

إيقاف حركة القطارات بسبب العاصفة بوريس في النمسا

العاصفة بوريس في
العاصفة بوريس في النمسا

توقفت حركة القطارات  صباح اليوم  الأحد في بعض أنحاء النمسا، وأغلق مترو فيينا جزئيا بسبب العاصفة بوريس التي تضرب وسط وشرق أوروبا.

 توقف حركة القطارات في النمسا

وبحسب وكالة “فرانس برس” قالت شركة السكك الحديدية الوطنية  في النمسا بسبب الفيضانات، توقفت حركة القطارات على الخط الغربي بين أمستيتن وسانت فالنتان.

وتم تسيير حافلات بديلة على هذا الخط، الأكثر ازدحاما في البلاد، والذي يربط العاصمة فيينا بألمانيا.

وأُغلقت محطة مدينة ميلك حيث يقع دير مدرج على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، في منطقة فاخاو السياحية، بسبب الفيضانات.

ولا تتوقع الشركة المشغلة أي تحسن قبل مساء غدا الاثنين.

 تعطل الخدمة بشكل جزئي 

 

وفي العاصمة تعطلت الخدمة بشكل جزئي حتى إشعار آخر على خطين لقطار الأنفاق قرب نهر فيينا المهدد بالفيضان، بحسب وكالة الأنباء المحلية.

وتم تصنيف منطقة النمسا السفلى (شمال شرق)، الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد بعد فيينا مع 1,72 مليون نسمة، بأنها منطقة كوارث طبيعية.

وحذر نائب حاكم الولاية ستيفان بيرنكوبف، من أن "خبراء الهيدرولوجيا يتوقعون هطول أمطار غزيرة للغاية خلال الساعات المقبلة، يصل منسوبها إلى 60 ملم".

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