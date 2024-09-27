العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

ضربت العاصفة هيلين ولايتي فلوريدا وجورجيا ليلًا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وغرق أحياء، بالإضافة إلى قطع أكثر من ثلاثة ملايين منزل.

العاصفة هيلين تقتل 4 أشخاص

وبحسب "رويترز"، وصلت العاصفة من الفئة الرابعة إلى منطقة بيج بيند في فلوريدا في الساعة 03:10 بتوقيت جرينتش، محدثة دمارًا واسعًا حيث تسببت في انقلاب قوارب وسقوط أشجار واحتجاز سيارات في المياه.

وحذر حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس، من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى، فيما أكد حاكم جورجيا، براين كمب، وفاة شخصين في مقاطعة ويلر بسبب الإعصار. كما أفادت تقارير بأن رجل إطفاء لقي حتفه نتيجة سقوط شجرة على سيارته في بلاكشير.

تتبع موقع "باور أوتيدج دوت يو.إس" انقطاع الكهرباء عن أكثر من أربعة ملايين منزل في فلوريدا وجورجيا ونورث وساوث كارولاينا.

كما نفذت الشرطة ورجال الإطفاء عمليات إنقاذ عديدة في مناطق متضررة، بما في ذلك إخلاء مجمع سكني في أتلانتا.

رغم أن قوة الإعصار قد ضعفت، حيث بلغت سرعة الرياح 225 كيلومترًا في الساعة عند وصوله إلى الشاطئ، إلا أنه لا يزال يحمل رياحًا قوية تصل سرعتها إلى 113 كيلومترًا في الساعة. ومن المتوقع أن يستمر في التحرك شمالًا نحو وادي تينيسي.

وحذر المركز الوطني للأعاصير من أن العاصفة لا تزال تهدد الحياة، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من فيضانات في عدة مقاطعات بولاية جورجيا ونورث وساوث كارولاينا.