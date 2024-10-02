الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لطالبة حاولت التخلص من حياتها بالمرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة المرج بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالبة ألقت بنفسها من شرفة منزلها بالطابق الرابع بعد مشاجرة مع شقيقها حول هاتف محمول وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 


تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من مستشفى جراحات اليوم الواحد يفيد باستقبالها فتاة تبلغ من العمر 16 سنة تعاني من اضطراب في درجة الوعي ونزيف بالأذن وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم نتيجة سقوطها من ارتفاع.


وبالانتقال إلى موقع الحادث، قال شقيق الفتاة بأنه حدثت مشادة كلامية بينهما حيث قام بأخذ هاتفها المحمول منها، وعند طلبها منه مرة أخرى رفض إعادته إليها فألقت بنفسها من الشرفة

 

تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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نيابة المرج قسم شرطة المرج النيابة العامة

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