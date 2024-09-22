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قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

زلزال يضرب منطقة
زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين، فيتو

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن منطقة سان لويس بالأرجنتين تعرضت إلى زلزال بقوة 6 درجات، فجر اليوم الأحد.


قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

وأشار المركز الأوروبي المتوسطي إلى أن الزلزال كان على عمق 129 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

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مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي منطقة سان لويس بالأرجنتين زلزال

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