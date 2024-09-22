قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن منطقة سان لويس بالأرجنتين تعرضت إلى زلزال بقوة 6 درجات، فجر اليوم الأحد.
قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين
وأشار المركز الأوروبي المتوسطي إلى أن الزلزال كان على عمق 129 كيلومترًا تحت سطح الأرض.
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