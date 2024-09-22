أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن منطقة سان لويس بالأرجنتين تعرضت إلى زلزال بقوة 6 درجات، فجر اليوم الأحد.



قوته 6 درجات، زلزال يضرب منطقة سان لويس بالأرجنتين

وأشار المركز الأوروبي المتوسطي إلى أن الزلزال كان على عمق 129 كيلومترًا تحت سطح الأرض.