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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران وإصابة 28 شخصا

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد مدينة بجنورد شمال شرقي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران بأن الزلزال وقع في عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأعلن رئيس منظمة الطوارئ في محافظة خراسان الشمالية (شمال شرقي إيران)، إصابة 28 شخصا إثر الزلزال والذي ضرب المدينة الأحد.

 

إصابة 28 شخصا إثر وقوع زلزال في إيران

وبحسب وكالة إرنا الرسمية، قال رئيس الطوارئ إن 18 شخصا من المصابين تلقوا العلاج ميدانيا في مشافي خراسان الشمالية، منوها بأن عددا من المصابين تعرضوا لبعض الكسور والصدمات المعتادة ووضعوا تحت العناية الطبية.

وأكد رئيس دائرة الطوارئ أن الفرق الطبية تدخلت فور وقوع عن الزلزال كما تدخلت فرق الرد السريع وسيارات الإسعاف وتأهبت المراكز العلاجية على صعيد المحافظة.

وتتعرض إيران من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية كان أكثرها دموية زلزال بقوة 7.7 درجة وقع شمال غربي البلاد عام 1990 أسفر عن مقتل 37 ألف شخصا وإصابة 100 ألف آخرين.

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