ختام فعاليات الأسبوع التعريفي بجامعة المنصورة الجديدة (صور)

شهدت جامعة المنصورة الجديدة ختام فعاليات الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2024 -2025 م.

وذلك تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حيث نظمت جامعة المنصورة الجديدة أسبوعًا تعريفيًا لكليات الجامعة المختلفة وبرامجها، حيث تم الترحيب بالطلاب الجدد والقدامى، وتهنئتهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

تم استقبال طلاب جميع كليات الجامعة وتعريفهم بما تشمله الدراسة بها وبأقسامهم وأنظمتها المختلفة، ومجالات عمل كل كلية وبرنامج.

والجدير بالذكر أن إدارة الجامعة تعمل على خدمة الطلاب وإزالة كافة العقبات التي تواجههم لتيسير العملية التعليمية بالجامعة، وتوضيح أهم الخطى لهم خلال مسيرتهم القادمة، وذلك بوضع رؤى واضحة أمامهم عن الكلية التي تقدموا إليها، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب، لدفعهم نحو المساهمة في خطة التنمية المستدامة 2030.

وقد رحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد وقدم لهم التهنئة بالعام الجامعي الجديد، وحثهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية لتنمية مهاراتهم، وقدم لهم تعريفًا ببرامج الكليات، وحثهم على الجد والاجتهاد متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

كما حث الطلاب على المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات التي تطلقها كليات الجامعة، موجهًا رسالة للطلاب الجدد بأهمية ممارسة الأنشطة المختلفة التي تنمي مهاراتهم، مؤكدًا أن الجامعة تهدف إلى تخريج طالب قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للدولة، وأن دور الجامعة ليس تعليما فقط، بل لها دور في التعليم والتدريب والتثقيف، وتنمية المهارات والإبداع.

وأوضح "الخولي" أن الجامعة بكافة كلياتها استعدت لاستقبال طلابها الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة، وأنه تم وضع خطة لتنفيذ الأنشطة الطلابية بالكليات في جميع المجالات العلمية، والفنية، والاجتماعية، والثقافية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، وذلك لتنمية قدرات الطلاب وإكسابهم خبرات جديدة.

كما تم تسليم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين والمتميزين في الأعوام السابقة للجامعة، وتم التقاط الصور التذكارية.

وجدير بالذكر - كذلك - أن جامعة المنصورة الجديدة قد طرحت عددًا من البرامج الدراسية المُتميزة، خلال العام الدراسي 2022/2023. ففي مجال العلوم الهندسية، طرحت الجامعة برامج: (العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الهندسة الطبية الحيوية، هندسة البترول والغاز، هندسة الطاقة، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الميكاترونيات، هندسة تطوير المنتج، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية). وفي مجال هندسة وعلوم الحاسبات، فقد طرحت في مجال هندسة الحاسب المسارات: "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وهندسة الذكاء الاصطناعي، وفي مجال علوم الحاسبات طرحت المسارات: "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب"، هندسة البرمجيات - علوم الذكاء الاصطناعي، والمعلوماتية الطبية الحيوية.

أما كلية العلوم الأساسية المُتقدمة فتشمل برامجها: (البيولوجيا الجزيئية، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الكيمياء الصناعية، وعلوم الأدلة الجنائية).

وفي مجال الطب طرحت الجامعة (برنامج الطب والجراحة)، وطرحت في مجال طب الأسنان: (برنامج طب الأسنان)، وطرحت في العلوم الصيدلية برنامج: (الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، وفي مجال العلوم الإدارية والأعمال طرحت برامج: (الاقتصاد والعلوم السياسية، الإدارة، المحاسبة ونظم المعلومات، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد). وفي مجال القانون الدولي طُرِح برنامج المعاملات القانونية الدولية، بالإضافة إلى برامج العلوم الصحية وبرامج علوم التمريض.

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