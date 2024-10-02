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يأكل بإفراط، قط يفقد القدرة على المشى بسبب وزنه الزائد (فيديو)

القط كروشيك، فيتو
القط كروشيك، فيتو

أصبح قط روسي شهير يسمى "كروشيك" حديث العالم، بسبب زيادة وزنه بطريقة ملحوظة وإصابتها بالسمنة لدرجة فقدانه القدرة على المشى.

القط الروسى كروشيك يبلغ وزنه 17 كيلوجراما

وسحب موقع "روسيا اليوم"، بلغ وزن القط الروسي الشهير "كروشيك" الذي يعيش في إحدى مستشفيات منطقة الأورال الروسية، حوالي 17 كيلوجراما. ويفكر أطباء المستشفى الآن كيف يمكن إعادته إلى وزنه الطبيعي.

من الخصائص المميزة للقطط أنها عادة ما تأكل كل ما يوضع أمامها، وغالبا ما  تفتقر تماما إلى الشعور بالشبع، ولكن ربما لم يعرف ذلك موظفو إحدى مستشفيات مدينة بيرم الذي استقر قط مشرد أحمر الشعر في الطابق السفلي منه، وبدأوا في إطعامه فوق العادة.

الاهتمام الزائد والإفراط فى الطعام سبب إصابة القط بالسمنة

وبفضل هذا الاهتمام بدأ وزن كروشيك، وهو اسم أطلق عليه، في الزيادة، ونتيجة لذلك وصل وزنه إلى 17 كج. وبسبب الالتزام  بنظام غذائي مستقر فقد القط القدرة على المشي.

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