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عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

القط لاري، فيتو
القط لاري، فيتو

شهدت بريطانيا، خلال الساعات القليلة الماضية تغيرا سياسيا كبيرا، وذلك بعد فوز حزب العمال على منافسه حزب المحافظين، وتولي  كير ستارمر لرئاسة الحكومة، إلا أن لاري، قط دواننج ستريت، ما زال في مكانه.

كبير صائدي الفئران بمكتب رئيس الوزراء البريطاني 

ويحمل القط لاري لقب “كبير صائدي الفئران” في مكتب رئيس الوزراء البريطاني، وشوهد وهو يحوم بالقرب من الباب الأسود اللامع الشهير الذي يحمل رقم 10.

وتوالى على القط لاري 6 رؤساء وزراء بريطانيين وهو لا يزال في موقعه، ويقيم لاري في مقر الحكومة البريطانية منذ 2011 حينما تبناه رئيس الوزراء وقتها ديفيد كاميرون من مأوى "باترسي دوغز آند كاتس هوم" للحيوانات في لندن.

وشهد بعدها تولي تيريزا ماي وبوريس جونسون وليز تراس وريشي سوناك رئاسة الوزراء خلال فترة مضطربة للحكومات التي قادها حزب المحافظين.

وتولى زعيم حزب العمال كير ستارمر (أحدث رفقاء القط لاري في السكن) رئاسة الوزراء اليوم الجمعة بعد أن حقق فوزا كاسحا في الانتخابات.

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