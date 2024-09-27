طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

حظي أحدث ظهور لقط سعودي مشهور في مواقع التواصل الاجتماعي، بتعاطف واسع ومخاوف على حياته بعد أن تدهورت صحته بشكل ملحوظ.

قط سعودي يكسب تعاطف رواد السوشيال ميديا

وذاع صيت القط "طمران" في "تيك توك" من خلال مقاطع الفيديو التي ينشرها مالكه الذي يحمل لقب "أبو عايش"، ما جلب له متابعين ومعجبين كثر لمتابعة مغامرات ذلك القط، في منطقة صحراوية قلما تعيش فيها القطط.

الحالة الصحية للقط طمران

وظهر طمران في اليومين الماضيين، هزيلًا ومتعبًا وبالكاد يتحرك، ما دفع محبي القط الذي اشتهر بسمنته المعتدلة وسرعته في الحركة، للسؤال عن حالته والاطمئنان عليه.

لكن مالكه "أبو عايش" يقول إن قطه يتعافى ولا تستدعي حالته القلق، في رده على سيل الأسئلة من متابعي "طمران، وبينها اتهامات بالتقصير رفضها المالك.

غير أن ذلك الجواب أثار ضد المالك مزيدًا من اتهامات الإهمال وعدم توفير رعاية صحية للقط، لتبدأ دعوات كثيرة شارك فيها نشطاء في مجال حقوق الحيوان، لتوفير رعاية صحية للقط قبل أن يفقد حياته.

https://www.tiktok.com/@aliipgh/video/7418494078645521672?is_from_webapp=1&sender_device=pc

ويقول القائمون على مجموعة السلام التطوعية المعنية برعاية الحيوانات، كما جاء في الحساب الذي يحمل اسمهم في موقع "إكس"، إن القط طمران يواجه الموت البطيء بسبب مربيه الذي يطمع بجمع مزيد من المشاهدات.