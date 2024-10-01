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خارج الحدود

بعد نزوح 300 ألف طفل لبناني، ميقاتي لـ الأمم المتحدة: أغيثونا

ميقاتي،فيتو
ميقاتي،فيتو

قدرت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 300 ألف طفل في لبنان على وقع التصعيد الإسرائيلي. 

نزوح أكثر من 300 ألف طفل لبنان

 من جانبه قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهل اجتماع مع المنظمات التابعة للأمم المتّحدة وسفراء الدّول المانحة، في إطار خطّة الاستجابة الحكوميّة لأزمة النزوح النّاتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، في السراي الحكومي، "إنّنا نجتمع اليوم في الوقت الذي يواجه فيه لبنان واحدة من أخطر المحطات في تاريخه، حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمّرة الّتي تشنّها إسرائيل على لبنان".


وأضاف ميقاتي: “إننا نعمل بشكل دؤوب بالتعاون مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، على تأمين الاحتياجات الأساسيّة للبنانيين النازحين، كما فعلنا خلال كل المراحل العصيبة التي مر بها لبنان، وإننا نثمن جدا الدعم المتواصل الذي تقدّمه الأمم المتحدة، كما نثمن دعم الدول العربية الشّقيقة وغيرها من الدول الصديقة”.

 واختتم: "نوجه اليوم النداء بشكل عاجل، لتقديم المزيد من الدّعم لتعزيز جهودنا المستمرّة في تقديم المساعدات الأساسية للمدنيّين النّازحين".

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