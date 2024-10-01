نهر الليطاني كلمة السر ويعود لعام 2006.. القرار 1701 يعود للواجهة من جديد.. هل يكون مفتاحا لحل الأزمة بين حزب الله وإسرائيل ؟

المشروع 1701، في ظل التصعيد المستمر للمواجهات بين إسرائيل وحزب الله، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، يوم الاثنين، استعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما يقتضيه من إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي من مقر الحكومة في العاصمة بيروت، "نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا مع إسرائيل، ومستعدون لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني".

ومنذ أيام، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، يحثّه فيها على إدانة ما وصفه بـ"هجمات واسعة النطاق" شنّها حزب الله اللبناني على إسرائيل مؤخرًا، داعيًا بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

دعوات لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701

واشترط وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في رسائل وجهها إلى نظرائه في 25 دولة، لقبول وقف إطلاق النار، يجب تحريك حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحه، وذلك فق هيئة البث الإسرائيلية.

في الوقت نفسه، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف على العودة للالتزام بتطبيق القرار رقم 1701 بشكل كامل، والرجوع فورًا إلى وقف الأعمال القتالية لاستعادة الاستقرار.

وشدّدت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أيضًا على ضرورة إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار 1701، الذي "أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وضمان الاستقرار الدائم" حسبما ورد في بيان صحفي للبعثة.

كما دعت عدة دول ومنظمات دولية خلال الأيام الماضية إلى "إعادة الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

ومع ذلك، فإن عودة الحديث عن القرار 1701 إلى الواجهة ليست وليدة اليوم، وإنما هي قائمة منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي، فما هو هذا القرار؟

القرار رقم 1701

في أغسطس 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان التي استمرت 34 يومًا حينها.

وبحسب «BBC»، طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد إسرائيل، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.

كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).

دعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.

كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.

استقرار نسبي في لبنان

يشار إلي أن هناك من يعتبر أن القرار 1701، أسهم في إيجاد استقرار نسبي في لبنان على مدى 17 عامًا، امتدت منذ نهاية الحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان في 2006، وحتى اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر.

وبخلاف الوضع في حرب غزة، فإن الإطار العملي لوقف إطلاق النار في حرب لبنان موجود بالفعل في القرار 1701، بحسب مجلة الإيكونوميست البريطانية.

وأشارت الإيكونوميست إلى أن القرار الأممي 1701 يقضي بالفعل بسحب حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني على مسافة نحو 30 كيلومترًا من الحدود مع إسرائيل، لكن حزب الله أكد مرارًا أن الحزب لن يتوقف عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل حتى توقف إسرائيل حربها على غزة.

أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام

ومنذ 23 سبتمبر الجاري تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف، وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

ومنذ أيام تتواتر تصريحات في إسرائيل عن احتمال شن عملية برية في جنوبي لبنان بزعم إقامة منطقة أمنية عازلة.

مبادرة أمريكية لوقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، فأن هناك مبادرة أمريكية جديدة تهدف إلى وقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وذكرت المصادر أن "الخطة الأمريكية تقوم على تنفيذ قرار 1701"، مشيرة إلى أن هناك دولا أوروبية تشارك في صياغة المبادرة وهناك تواصل مع إيران لإقناع حزب الله بها.

وتابعت: "الخطة تقوم على مبادرة (جو) بايدن لوقف حرب غزة وانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "واشنطن تحاول تفادي حرب إقليمية إذا شنت إسرائيل عملية برية في لبنان".